شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: القاهرة الأكثر تسجيلا لعدد مخالفات مواعيد غلق المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم غلق 1388 منشأة عبارة عن محلات تجارية ومقاهى وورش صناعية، وذلك فى 7 محافظات بسبب مخالفتهم لمواعيد الغلق، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة الأكبر فى عدد مخالفات مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الجمعة فى مصر"، المذاع على قناة mbc مصر والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن هناك 20 محافظة تشهدت التزاما تاما فى بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية.كان قد تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.