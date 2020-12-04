شكرا لقرائتكم خبر عن للمتخلفين عن الموعد.. تسليم الوحدات السكنية بحي السبيل بالعريش نهاية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم لجنة الإسكان في مجلس مدينة رفح بتسليم المتخلفين عن استلام الوحدات السكنية في عمارات السبيل بحي المساعيد بالعريش من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد، نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، أنه سيتم تسليم المواطنين المتخلفين عن استلام وحدات الإسكان الاجتماعي بالعمارات السكنية من رقم 6 حتى رقم 50 يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة رفح أنه على المتخلفين عن الاستلام التواجد في تمام الساعة العاشرة صباحًا أمام العمارات السكنية بحي السبيل لاستلام المفتاح الخاص بالوحدة السكنية الموضح رقمها في العقد المستلم من قسم الإسكان في مجلس مدينة العريش.

أشار رئيس مركز ومدينة رفح إلى أنه في حال التأخير وعدم الحضور سيتم إلغاء العقد المبرم مع مجلس المدينة وتسليمها للمواطنين الآخرين في قائمة الانتظار، حيث إنه آخر موعد لتسليم الوحدات السكنية للمتخلفين عن الاستلام.

من جانبها، أكدت منى برهومة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس مدينة رفح، أنه خلال الأسابيع الماضية تم تسليم 10 دفعات من الوحدات السكنية للفائزين بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع مجلس المدينة.

وأشارت برهومة إلى أنه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح بعمارات السبيل بالعريش بنظام الاستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيه شهريا، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.