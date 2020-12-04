شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فريق متطوع يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بـ«القاهرة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام في الفترة من ٢ حتى ١٠ من ديسمبر الحالي بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبي للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات، وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال خطة التعايش، وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

وأوضح مجاهد أنه تم فحص ١٠٠٠ مواطن من ضيوف المهرجان والمترددين على فعاليات المهرجان المختلفة، من خلال فريق مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيارة صحة المرأة المتنقلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وأضاف أن فريق المتطوعين التابع لوزارة الصحة والسكان يقوم بمتابعة الحضور في قاعات عرض أفلام المهرجان، في مواعيد منضبطة دون تداخل أو تزاحم وتقليل فترات الانتظار الطويلة والذي يتم من خلال إقامة العروض في مواعيد متتالية، مشيرًا إلى الحرص على تقليل الكثافات والتشديد على الالتزام بارتداء الماسكات وتعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي.

كما لفت إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لكل الفرق الطبية المشاركة لما يبذلوه من جهد حفاظًا على الصحة العامة، حيث يتم تنفيذ خطة التأمين الطبي لتلك الفعاليات من خلال فريق طبي على أعلى مستوى تابع لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، بالإضافة إلى قطاع الطب الوقائي وقطاع الرعاية الأساسية.

وأشار مجاهد إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بشأن التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المهرجان، مضيفًا أنه يتم رش وتعقيم كل القاعات وصالات العرض، خلال فعاليات المهرجان وحتى حفل الختام.

وذكر أنه يتم التأكد من وجود الكواشف الحرارية والمطهرات، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة في الأكشاك الطبية المتواجدة بمحيط المهرجان وعند قاعات عرض الأفلام.

كما لفت إلى أن هناك فريقًا من الإدارة المركزية للرقابة على الأغذية التابع لقطاع الطب الوقائي يجوب عددًا من الفنادق والمطاعم في محيط المهرجان وشن حملات مراقبة على الأغذية والمياه، حيث يتم سحب عينات من الأغذية وعينات من المياه لتحليلها والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين بالمهرجان.