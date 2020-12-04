شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلامي صربي يعرب عن سعادته بزيارة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب وفد إعلامي صربي في ختام زيارته لمصر اليوم الجمعة، وعقب لقاء مع غادة شلبي ناب وزير السياحة والأثار، عن سعادته بزيارة المقاصد السياحية المصرية وممارسة العديد من الأنشطة السياحية، مؤكدين على شعورهم بالأمان أثناء وجودهم في مصر لما لمسوه من الاهتمام الكبير بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المناطق والمنشآت السياحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إلى جانب سعادتهم بالحفاوة والترحيب وحسن الضيافة التي يتميز بها الشعب المصري.

وأشاروا إلى أنهم سيقومون بنقل تجربتهم السياحية التي عايشوها أثناء تواجدهم في مصر من خلال كتاباتهم المختلفة لجذب مزيد من السائحين الصربيين إلى مصر.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الصربي لمصر تأتي في إطار الرحلات التعريفية «Fam Trips» التي تحرص الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على تنظيمها للترويج للسياحة المصرية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وتضمنت الزيارة مدن الغردقة والأقصر والقاهرة والجيزة، حيث زاروا في الغردقة متحف الغردقة والمارينا والمسجد الكبير والكنيسة القبطية، بالإضافة إلى قيامهم برحلة بحرية على أحد اليخوت.

وفي مدينة الأقصر زاروا معابد الكرنك والدير البحري ووداي الملوك وتمثالي ميمنون، وتضمنت زيارة مدينتي القاهرة والجيزة مناطق كل من أهرامات الجيزة، ومصر القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، شارع المعز التاريخي بالقاهرة.