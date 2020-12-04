شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة بدبى يحتفى بـ "صندوق تحيا مصر " بعد تحقيقه 3 أرقام بموسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت احتفالية صندوق تحيا مصر ، المنعقدة مساء اليوم الجمعة ، فى قلعة صلاح الدين الأيوبى ، للإعلان عن تفاصيل تحقيق رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس العالمية ، ويعد هذا هو الرقم الثالث للصندوق ، حيث نقلت احتفالية صندوق تحيا مصر، جزء من فعاليات إضاءة برج خليفة بدبى بشعار صندوق تحيا مصر وكذلك علم جمهورية مصر العربية ، كما أضاءت قلعة صلاح الدين الايوبي مساء اليوم الجمعة بشعار الحملة الجديدة لصندوق تحيا مصر "نتشارك " من أجل الإنسانية " ، وشهدت الاحتفالية عرض موسيقى لفريق من الاوبرا المصرية .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مقلد، أن تفاصيل تسجيل صندوق تحيا مصر لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، تأتى بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاث أرقام عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم. وأضاف مقلد ،خلال احتفالية صندوق تحيا مصر ، أن القافلة كانت تحتوى على كميات هائلة من المساعدات، قائلا:"الأهم من تحقيق رقم قياسي هو الدعوة إلى التنافس والتسابق فى عمل الخير" ، موضحا أن الشهادة الثالثة من موسوعة جينيس حول أكبر شاحنة سيارات لأكثر 480 شاحنة.

ويشارك فى حضور الاحتفالية عدد كبير من الوزراء الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ونيفين القباج وزيرة التضامن ونيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة وخالد العنانى وزير السياحة والآثار ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمحافظين السابقين ، ومحمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر.