الخليج 365: قمة مصرية فرنسية فى «الإليزيه» الاثنين المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في العدد المطبوع غدا عددا من التغطيات الهامة على رأسها الزيارة المرتقبة للرئيس السيسى إلى فرنسا الاثنين المقبل تحت عنوان" قمة مصرية فرنسية فى «الإليزيه» الاثنين المقبل.. مصادر ترجح توقيع اتفاقيات خلال الزيارة.. الرئيس السيسى يتوجه إلى باريس خلال ساعات.. ويلتقى ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية.. مصر محور رئيسى فى حل أزمات المنطقة.. العلاقات المصرية الأفريقية تزدهر بعد سنوات من العزلة.. شرق المتوسط والقضية الفلسطينية ملفان مهمان.. ليبيا خط أحمر.. وأوروبا وأمريكا تعتمدان على مصر كمنارة وسطية للإسلام. اقرأ في العدد أيضا.. - وزير الأوقاف: الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد - وزير الأوقاف: الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد - الطلائع يسعى للتتويج بأول بطولة أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر.. الليلة - الرئيس يتفقد مشروعات شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة.. السيسى يؤكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير المحاور.. ويشدد على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من - الرئيس يتفقد مشروعات شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة.. السيسى يؤكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير المحاور.. ويشدد على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من كورونا حفاظا على صحة جميع العاملين بالمواقع الإنشائية - «الخليج 365» داخل «العلمين» أكبر مدينة سياحية عالمية.. إنجاز 40% من الأعمال وتشييد هيكل 15 برجا - وزير الخارجية الكويتى: أطراف الأزمة الخليجية حريصون على الوصول لاتفاق نهائي.. مباحثات مثمرة جرت الفترة الماضية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار الخليجى والعربى - وزير الخارجية الكويتى: أطراف الأزمة الخليجية حريصون على الوصول لاتفاق نهائي.. مباحثات مثمرة جرت الفترة الماضية لحل الأزمة من أجل تحقيق الاستقرار الخليجى والعربى - القضاة يتسلمون بطاقات الاقتراع فى ختام انتخابات «النواب»..المصريون بالخارج يرسلون أصواتهم اليوم عبر البريد لمقر البعثات الدبلوماسية المصرية - قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات والكوارث بالفيوم - قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات والكوارث بالفيوم - إطلاق مبادرة «الموازنة التشاركية» بكل المحافظات تدريجيا - وزير الإسكان يستعرض حلولا غير تقليدية لرفع مستوى خدمتى المياه والصرف بالريف - وزير الإسكان يستعرض حلولا غير تقليدية لرفع مستوى خدمتى المياه والصرف بالريف

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