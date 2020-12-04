شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية صندوق تحيا مصر لإعلان تفاصيل تسجيل رقم قياسى جديد بجينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية صندوق تحيا مصر، للإعلان عن تفاصيل تسجيله رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم، وذلك بمقر قلعة صلاح الدين الايوبي بالقاهرة.

واستعرض منظمو الاحتفالية، فيلما تسجيليا، حول إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة إنسانية فى التاريخ.

ويشارك فى حضور الاحتفالية عدد كبير من الوزراء منهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة، وخالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمحافظين السابقين، ومحمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر.