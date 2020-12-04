شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اللقاحات لا تعنى الوصول لصفر إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات لا تعنى الوصول لصفر إصابات بكورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، قال في إفادة صحفية أمس الخميس إن الآمال في لقاحات كوفيد-19 كبيرة للغاية و"يحتمل أن تغير قواعد اللعبة".