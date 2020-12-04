شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اللقاحات لا تعنى الوصول لصفر إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات لا تعنى الوصول لصفر إصابات بكورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكان هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، قال في إفادة صحفية أمس الخميس إن الآمال في لقاحات كوفيد-19 كبيرة للغاية و"يحتمل أن تغير قواعد اللعبة".
وأضاف متحدثا من كوبنهاجن أنه من المتوقع أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة وأن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا على الرغم من أن منظمة الصحة قالت إن هناك "إجماعا متناميا" على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.
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