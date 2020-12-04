شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال اليوم ينشر تقريرا عن 100عام على ميلاد د. رشدى سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولد رشدى سعيد بمدينة القاهرة فى حى شبرا، وبالتحديد فى منطقة القللى عام 1920، لأسرة متوسطة تعود جذورها إلى مدينة أسيوط؛ ثم انتقلت إلى القاهرة فى سبعينيات القرن التاسع عشر، وتلقى تعليمه ما قبل الجامعى بذات المنطقة، والتحق بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) عام 1937، وتخرج فيها عام1941، بمرتبة الشرف الأولى، وسافر إلى مدينة زيوريخ بسويسرا فى بعثة علمية، ثم عاد إلى مصر وعُيّن بعدها معيداً بكلية العلوم عام1951، وقام بتدريس مادة الجيولوجيا، وتزامنت عودته إلى الوطن بعد ذلك مع الغليان الشعبى الذى سبق ثورة 23 يوليو 1952، وتوافقت أحلام الجيولوجى الشاب مع أحلام وأهداف قيادات تلك الثورة، الذين كانوا أنفسهم من أبناء جيله.

ويعد رشدى سعيد أول مصرى ينال درجة الدكتواره من جامعة هارفارد منذ أكثر من 60 عاما، وشغل منصب أستاذ بجامعة القاهرة ــ كلية العلوم، فى الفترة ما بين عامى 1951-1968، وعندما ذاع صيته فى مصر والعالم فى علم الجيولوجيا، أسندت الدولة له تولى إدارة مؤسسة التعدين والأبحاث الجيولوجية فى الفترة من 1968 ــ 1977، وهى التى ساهمت فى العديد من الاكتشافات التعدينية، التى مكنت مصر من التغلب على ما فقدته فى سيناء.. لقراءة التقرير اضغط هنا