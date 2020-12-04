ضبط عامل بتهمة النصب على راغبى العمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عامل استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج بالغربية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما للعمل بالخارج.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية بممارسة نشاطاً احتياليا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وتمكن المتهم من الاستيلاء من أحد الشاكين على مبلغ مالي بزعم تسفير نجله لإحدى الدول الأجنبية، ومن الآخر على مبلغ مالي بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية، وتوفير فرص عمل لهما بالدولتين، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.