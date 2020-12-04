محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب فوزي فتي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض.
ونجح النائب فوزي فتي، النائب الحالي عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، في الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن ابنة النائب الراحل ستحل مكانه في القائمة الوطنية لاسيما أنها موجودة بالقائمة الاحتياطي.
وأصيب النائب قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية ومن المقرر تشيع الجثمان عقب وصوله من القاهرة في مسقط رأسه بقرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر برلمانية: ابنة نائب أجا الراحل تحل محله في القائمة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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