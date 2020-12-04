محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تعقيم الحضانات يتم بشكل مستمر، مضيفة أنه أصبح هناك خبرة أكبر في التعامل مع فيروس كورونا.
وأضافت الوزيرة في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على فضائية "DMC" أن جميع الأسر ملتزمة بالإجراءات الوقائية، موضحة أنه في حال حدوث أي طارئ سيتم تقليل استيعاب الحضانات، وسيكون الغلق هو الحل في حال تعدد إصابات فيروس كورونا.
وقالت وزيرة التضامن، إن الوزارة قدمت دعمًا نقديًا لما يقرب من مليون و100 ألف من ذوي الإعاقة بتكلفة مالية سنوية 5 مليارات جنيه مصري، مشيرة إلى توظيف 4 آلاف و500 شخص من ذوي الإعاقة، وتقديم منح لذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية، وأتاح ناصر الاجتماعي دراجات بخارية للقادرين على العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التضامن: حالة واحدة تستوجب إغلاق الحضانات بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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