شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 4 إعلانات من الترخيص في قانون الإعلانات على الطرق العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، عددا من الإعلانات المعفاة من الحصول على ترخيص الإعلان.

ونص القانون في مادته السابعة على أن يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو لافتة في الحالات الآتية:

إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته. والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون. واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حال مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.