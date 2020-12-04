شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: لقاح أكسفورد يتوفر بإنجلترا خلال أسبوعين وفى مصر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن لقاح "أكسفورد" يتوفر في إنجلترا خلال أسبوعين وبمصر خلال شهر مارس أو إبريل المقبل، حيث سيكون الأولوية في التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمرض وأولها الفريق الطبي الذى يتعامل مع حالات كورونا، والأشخاص فوق 65 سنة ولديهم أمراض مزمنة، لافتا إلى أنه خلال سنة سيكون هناك لقاح مصرى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن كل التوقعات نشير إلى احتمالية زيادة الإصابات بكورونا في الموجة الثانية، ناصحا المواطنين بالتشديد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحالات المصابة بكورونا بسيطة ومتوسطة، أما الحالات الشديدة فهى أقل من الموجة الأولى، موضحا أن الفيروس فقد بعض شراسته بالإضافة إلى أن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة في التعامل مع الفيروس.