حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تعلن غلق 1388 محلا لمخالفة المواعيد الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. التنمية المحلية تعلن غلق 1388 محل ومقهى ومطعم وورش لمخالفة المواعيد الجديدة وزيرا التموين والتعاون الدولى يتفقدان غدا صوامع الغلال بأبو صوير والصالحية غدا شبورة بأغلب الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 13 درجة التضامن: 5 مليارات جنيه دعم نقدى لـ1.1 مليون شخص من ذوى الإعاقة وزير الأوقاف: لا ينكر ما أنجزته مصر فى عهد السيسى إلا حاقد أو جاحد قائمة القطارات المكيفة ومواعيد قيامها بخطوط الوجهين البحرى والقبلى الزراعة تعلن موعد وصول 3 زرافات من جنوب أفريقيا لحديقة حيوان الجيزة تجهيز غرفة متابعة لحركة المركبات تحسبا لحوادث الطرق بسبب الشبورة وزير الكهرباء: شعور المواطن بدقة الفاتورة ساهم فى رفع نسب التحصيل الصحة تعلن تقديم المشورة والدعم النفسى لمرضى الإيدز وذويهم التعليم: طلاب التكنولوجيا التطبيقية يحصلون على مكافأة مالية أثناء الدراسة

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