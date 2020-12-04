شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقليل استيعاب الحضانات مع أى طوارئ والغلق حال تعدد الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عملية تعقيم الحضانات، تتم بشكل مستمر، وأصبح هناك خبرة أكثر في التعامل من الموجة الأولى لفيروس كورونا، كما أصبح الأطفال أكثر دراية ، وجميع الأسر ملتزمة بالإجراءات الوقائية مشيرة الى أنه فى حال حدوث أى طوارئ سيتم تقليل الاستيعاب، والغلق سيتم فى حال تعدد الإصابات .

وقالت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، إن الوزارة قدمت دعما نقديا لما يقرب من مليون و100 ألف شخص من ذوى القدرات بتكلفة مالية سنوية 5 مليارات جنيه مصرى، مضيفة أنه جرى تأسيس البنية التحتية لـ220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات.

وأشارت نيفين القباج، أنه جرى توظيف 4 آلاف و500 شخص من ذوى الإعاقة، كما جرى تقديم منح لذوى الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية، مضيفة أن بنك ناصر الاجتماعى أتاح دراجات بخارية للقادرين على العمل ليستخدموها في كسب الرزق.