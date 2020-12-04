شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزير السياحة: زيارة الوفد الصربي للمقاصد السياحة مهما للترويج للمقصد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة و الأثار ، اليوم الجمعة علي هامش لقاء ختام رحلة وفد إعلامي صربي ، أن هذه زيارة هامة في الترويج السياحي لمصر بالسوق الصربي وإلقاء الضوء على الأنماط السياحية المتنوعة بها ولا سيما في فصل الشتاء حيث أن السائح الصربي يأتي إلى مصر بصورة أكبر في فصل الصيف حيث تعد مدينة الغردقة المقصد السياحي المفضل لدى السائح الصربي.

وتحدثت النائبة عن المقومات المتنوعة للمقصد السياحي المصري والتي تجذب شرائح متنوعة من السائحين حيث يمتاز بالمزج بين السياحة الثقافية والشاطئية.

واستعرضت شلبي الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة بما يضمن سلامة كافة الزائرين والسائحين وجميع العاملين بالقطاع، مؤكدة على حرص الوزارة على متابعة تطبيق هذه الإجراءات بصورة مستمرة، وتطبيق العقوبات الصارمة على المنشآت المخالفة لذلك.