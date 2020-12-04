شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إزالة لحالات تعدي على أراضي زراعية بمراكز ومدن «المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية لعدة مراكز ومدن محافظة المنيا، اليوم الجمعة، بحملات إزالة مخالفات بناء وتعدي على أراضي زراعية.

ففي مركز ومدينة العدوة، تم إيقاف حالة تعد بالبناء بدون ترخيص في المهد، مع تحمل تكاليف الازالة للمخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي خارج الحيز العمراني على أرض زراعية بنطاق قرية البرجاية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة إزالة مكبرة أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقريتي حسن باشا بني سمرج.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، تنفيذ حملات الإزالة حيث تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بقرية أبوجرج التابعة للمركز.

وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية تكثف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل كل مركز بنطاق المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الدولة وإزالة كافة التعديات.