شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون جنيه تمويل من «حياة كريمة» لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة سيوة والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة ومنسق مبادرة حياة كريمة بمطروح والمهندس على محي الدين مدير عام الصرف الزراعي بمطروح، ومحمد بكر نائب رئيس مرگز ومدينة سيوة، وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لادارة مياه الرى .

حيث تم المرور وتفقد مصرف انصرانى ومصرف المحيط الغربى والمصرف الموازى للكثبان والمناطق المستصلحة جنوب بركة سيوة ومنطقة تن اتاكل حيث تم بحث سبل تعظيم الاستفاده من مياه الصرف الزراعي .

واوضح المهندس حسين السنينى أنه تم وضع مقترح يشمل إعادة استخدام المياه من مصرف انصرانى ومصرف المحيط الغربى في رى مناطق بمنطقة تن تاكل ومنطقة الكثبان جنوب بركة سيوة، وذلك من خلال عمل مصرف صناعى أو قنطرة حجز على مصرف انصرانى للتحكم في مسار المياه، مع أعمال ترابية لإنشاء المجرى المائى إلى موقع وحدات الرفع وأعمال تدبيش .

بالاضافة إلى انشاء عدد ٣ كوبرى مفتوح وعدد ٢ خزان تجميع المياه بطرد الوحدات لرفع المياه اليهاحيث سيتم توريد وحدات رفع ديزل هيدرافلو بتصرف ٣ م٣ث بعدد ٦ وحدات تصرف الوحدة نصف م٣ث، واشار إلى أن التكلفة التقديرية لشراء وحدات الرفع بحوالى ٥ مليون جنيه وخزانات ومراوى بنحو ٢ مليون جنيه.

وقنطرة حجز و٣ كبارى مفتوحة بتكلفة حوالى ٣ مليون جنيه، وأعمال ترابية وتدبيش بحوالى ١ مليون جنيه.بإجمالى حوالى ١١ مليون جنيه وذلك بتمويل من برنامج حياه كريمة بقرى المراقى وبهى الدين.