شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لمديرة مستشفى ناصر إثر تعرضها لحادث سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف«بزيارة الدكتورة سالي الخولي مدير مستشفى ناصر العام، والتي قد تعرضت» أمس«لحادث سيارة بدائري طنسا بمركز ببا جنوب بني سويف أثناء عودتها من العمل إلى منزلها، وتم نقلها لطوارئ المستشفى الجامعي قبل أن يتم نقلها للمستشفى التخصصي لاستكمال باقي الفحوصات وإجراء الجراحة اللازمة

واطمأن محافظ بني سويف على حالتها الصحية، وتبادل معها الحديث،محفزا ومشجعا لها، وطمأنها أن الجميع هنا بجوارها، حتى يتم إجراء العملية الجراحية لها اليوم وخروجها وتعافيها لاستكمال مسيرتها في قيادة المنظومة الصحية بالمستشفى العام بناصر، والتي يشهد لها الجميع بتفانيها في العمل وإخلاصها المميز.

كما ناقش المحافظ حالتها الصحية مع الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وطاقم المستشفى، حيث أعرب وكيل وزارة الصحة عن شكره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي ساهمت في رفع الروح المعنوية لابنة المنظومة الصحية ومن أهم عناصرها، مشيرا إلى اتصال وزيرة الصحة بها واطمئنانها عليها والتوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية لها.

واستوقف المحافظ عدد من المواطنين الذي قد استمع لمطالبهم،التي استفسر عنها من الطاقم الطبي،مطمئنا الأهالي على أن شكواهم محل اهتمام، وموضحا لهم كثير من استفساراتهم الخاصة بذويهم من المرضى داخل المستشفى،وأن الجميع أطباء وتمريض لا يدخرون جهدا في توفير الرعاية الطبية اللازمة والأفضل.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة مطلب أحد المواطنين الذي يلتمس مساعدته في علاج حالة طفله المصاب بمضاعفات في القلب ،حيث كلفه بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، وان استلزم الأمر التنسيق مع الوزارة بشأن علاجه بالمستشفى التي يتوافر بها إمكانية علاجه، بجانب تكليف مكتبه بديوان عام المحافظة بتسجيل رقم المواطن ومتابعة ما تم تنفيذه معه.

رافق المحافظ خلال الزيارة: الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وعلى يوسف رئيس مدينة ناصر، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد جمال نائب المستشفى التخصصي.