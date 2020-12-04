شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بلاد المال بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ان مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية بلاد المال قبلى بمركز أبوتشت يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‬‪ ‬

واوضح الداودى أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٦٥ حالة بواقع ( ٢٢٧ باطنة - ٢١٣ عظام - ١٩١ اطفال - ١٣٨ رمد - ١١١ جلدية - ٩٥ أسنان - ٨٠ جراحة - ٦٣ نساء - ٤٧ تنظيم أسرة ) مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ١٣٠ حالة وعمل سونار لعدد ٢٣ حالة وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٢ حالة بالإضافة الى تحويل ٩ حالات للمستشفى لإستكمال إجراءات العلاج ‪ .‬

وأشار الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٧ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .[imag:1:center]