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شكرا لقرائتكم خبر عن سباق جرى للسكان في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برنامج تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية بالتعاون مع الادارة المركزية لللتنمية الرياضية حيث تم تنظيم سباق للجرى لجميع سكان الحي المحيط بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة لجميع المراحل السنية والذي ينفذ ايام الجمعة من كل اسبوع.
المبادرة تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم به الوزارة لتنشيط فاعليات الرياضة داخل المجتمع.
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