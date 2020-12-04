شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يضيف خط سير جديد لأتوبيس النقل الجماعى بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوفير خط أتوبيس من مشروع النقل الجماعى بمطروح إلى مناطق وادى الرمل وماجد وتجمع الصريحات أول طريق سيوة على بعد يزيد عن 20 كم غرب مدينة مرسى مطروح، استمرارا لتيسير الخدمات للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم خاصة أهمية توفير وسائل مواصلات للمناطق والتجمعات البعيدة

صرح بذلك العميد فكرى الصياد مدير مشروع النقل الداخلى بمطروح وأضاف انه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير مشروع النقل الداخلى لمعاينة فتح الخطوط الجديدة للوقوف على تيسير وفتح خط جديد بناء على توجيهات محافظ مطروح بتخفيف الأعباء على المواطن المطروحى خاصة بالمناطق المحرومة من وسيلة مواصلات

واوضح أن اللجنة انتهت الخميس الماضى بأهمية فتح خط جديد يبدأ من يوم الأحد 6 ديسمبر الجارى لمناطق وادى الرمل، وادى ماجد، الصريحات طريق سيوة ليبدأ خط السير من الموقف امام البنك الاهلى_ شارع التهريب _ مدرسة أبوبكر _ سوق ليبيا _ شارع السلوم _ مستشفي السنوسية _ مسجد مريم _ وادى الرمل _ القرية البدوية _ مستشفى وادى الرمل _ حي العشيبات _ عزبة على عمر _ بوابة 15 غرب _ وادى ماجد _ طريق سيوة _ عزبة الصريحات والعوده .

على أن تكون تعريفه الأجرة إلى وادى الرمل 3.5 جنيه، والى وادى ماجد 10جنيه ،وإلى تجمع الصريحات 8جنيه وذلك تخفيفا على الأهالى والمواطنين المتجهين إلى تلك المناطق أو العودة إلى المدينة.