شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف صحفيًا و3 سفراء يشاركون بـ«ملتقى أريج» افتراضيًا بسبب «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى عصر اليوم أكثر من 3 ألاف صحفيًا عربيًا وأجنبيًا من حوالى 60 دولة في ملتقى أريج للصحافة الاستقصائية، والذى تنظمة شبكة أريج (اعلاميون من أجل صحافة عربية استقصائية)، وهو النسخة رقم 13 الأولى رقميًا بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، ويقام هذا العام تحت شعار «نربط العالم» لمناقشة دور الإعلام فى ظل تحديّات خطر جائحة فيروس كورونا.

ويتحدث في الملتقى أكثر من ١٦٠ متحدثاً من حوالى ٤٠ دولة، وبدأت أعمال الملتقى بعمل ورشات ولقاءات استباقية بدأت منذ منتصف نوفمبر الماضي، ويستمر المؤتمرلمدة ثلاثة أيام وتختتم مساء يوم الأحد 6 ديسمبر أعمال الملتقى بإعلان نتائج جوائز مسابقة أريج المقدمة لأفضل التحقيقات الاستقصائية العربية.

يتم ترجمة الملتقى إلى اللغة الانجليزية ولغة الاشارة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولغته الرسمية هى العربية.

تحدث في حفل افتتاح الملتقى الكاتب الصحفى في نيويورك تايمز بن سميث، والذي شغل منصب المحرر المؤسس لموقع BuzzFeed News لمدة 8 سنوات، والسفيرة السويدية في الأردن، ألكسندرا ريدمارك، والسفيرة النرويجية في الأردن، تون إليزابيث بيكيفولد أليرز، والسفيرة البريطانية في الأردن، بريدجيت بريند، و درو سوليفان، المؤسس لمشروع التحقيق الاستقصائي في مشروع الجريمة المنظمة والفساد OCCRP وعضو مجلس إدارة مؤسسة أريج، وروان الضامن، المديرة العامة لشبكة أريج.

يشهد الملتقى هذا العام، إطلاق شبكة أريج لعدة مشاريع لعام ٢٠٢١ من أهمها: الشبكة العربية لمدققي المعلومات، والتى تهدف لدعم مؤسسات التحقق والتثبت والمدققين المستقلين ورفع الكفاءات وفرص العمل، وقاعدة البيانات الدولية أريج ألف المتخصصة في تتبع المال والأعمال بالشراكة مع OCCRP، وإطلاق الدبلوم الثاني المتخصص بصحافة البيانات فى التحقيقات الاستقصائية على مدار ستة أشهر مجانا بالشراكة مع المركز الدولي للصحفيين ICFJ، وفتح الباب للالتحاق بزمالة أريج لعام ٢٠٢١، وإطلاق ورقتين متخصصتين للسياسات حول واقع عمل الإعلاميات الأردنيات في زمن الجائحة، والمعلومات المغلوطة والمضللة على مستوى العالم العربى في زمن الجائحة بالاشتراك مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية FNF، وإطلاق مشروعين هما «لن أكون صامتة» و«مئة واط» خلال اليوم الختامي الثالث من أعمال الملتقى الأحد السادس من ديسمبر.

ويتم خلال الملتقى إطلاق مشروع «قريب» الإقليمي، بدعم من وكالة التنمية الفرنسية، ويستهدف وسائل الإعلام العاملة في كل من الأردن ولبنان والعراق وفلسطين بدعم يزيد عن ١٠ مليون يورو خلال السنوات المقبلة بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج المجتمعي والعيش المشترك خصوصًا النساء.

3 آلاف صحفيًا يشاركون فى «ملتقى أريج» افتراضيًا بسبب فيروس كورونا

3 آلاف صحفيًا يشاركون فى «ملتقى أريج» افتراضيًا بسبب فيروس كورونا

3 آلاف صحفيًا يشاركون فى «ملتقى أريج» افتراضيًا بسبب فيروس كورونا

3 آلاف صحفيًا يشاركون فى «ملتقى أريج» افتراضيًا بسبب فيروس كورونا