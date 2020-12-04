شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قافلة معهد بحوث التناسليات البيطرية يلتقي محافظ أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حرص المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها سواء بتشجيع الإستثمار للتوسع في المزارع الحيوانية وأيضاً في إنشاء المحاجر والمجازر ، بالإضافة إلى دعم القوافل البيطرية المختلفة .

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع وفد معهد بحوث التناسليات بالهرم برئاسة الدكتور هانى محمد حسن مدير المعهد ورئيس الحملة القومية للقوافل الطبية البيطرية ، بالإضافة إلى 5 أطباء بيطريين إستشاريين بحضور الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان .

وأشاد عطية بالجهود التى تبذلها وزارة الزراعة وخاصة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنظيم هذه القوافل ، بالإضافة إلى نشر الوعى بين صغار المربيين سواء بمزارع الماشية أو الداجنة ، لافتاً إلى أن المحافظة ستقوم بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهذه القوافل ، مع متابعة نتائجها ومردودها وخاصة أن الثروة الحيوانية والداجنة تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن البسيط من أجل حصوله على إحتياجاته من اللحوم الحمراء والبيضاء.

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى محمد حسن بأن القافلة ستشمل قرى من الأكثر إحتياجاً موزعة بجميع مراكز المحافظة حيث ستقدم خدماتها مجاناً وبدون أى مقابل سواء من العلاج والتشخيص أو التحصين الغير سيادى وذلك بداية من 5 إلى 8 ديسمبر الجارى ، مشيراً إلى أن هذه القافلة ستقوم أيضاً بتنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في مجال التناسليات والتلقيح الصناعي .