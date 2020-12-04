شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٤٢٠ طن قمامة والتحفظ على جرار زراعي يلقي المخلفات علي الطريق العام بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت وحدة التدخل البيئي بمحافظة الشرقية، أعمال رفع كومات القمامة التاريخية والمتكدسة في نقاط متعددة غير مخططة بمختلف المراكز والمدن، ونقلها مباشرة إلى المدفن الصحى بالخطارة، وذلك بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، وورجال الحملة الميكانيكية وعمال أقسام تحسين البيئة، ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بمنظومة النظافة بكافة المراكز والمدن والتي تتجه نحو القضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة والمواطنين والتفريغ الكامل للنقط الوسيطة.

وفي هذا الإطار قامت وحدة التدخل البيئي، برئاسة فخري عبدالعزيز مستشار المحافظ لشئون النظافة والتجميل، وإشراف المهندس محمد صلاح رئيس الوحدة، برفع 420 طن قمامة متراكمة ومخلفات بناء وأتربة، من محيط حى ثان الزقازيق على مدار ثلاثة أيام متتالية، بواقع 21 نقلة، حيث تم رفع 240 طن قمامة من الطريق العام وشريط السكة الحديد بمنطقه الجمباز بالزقازيق بواقع 12 نقلة، فضلاً عن رفع 180 طن قمامة من منطقه ترعة المسلمية والمنطقة الواقعة خلف مستشفى الرمد، بواقع 9 نقلات بإستخدام 5 معدات ما بين سيارة ولودر.

كما قامت وحدة التدخل البيئي أثناء عملها بالتحفظ على جرار زراعى، قام بإلقاء المخلفات بالطريق العام بمنطقة ترعة المسلمية، وتم تسليمه للحملة الميكانيكية بحى ثان الزقازيق لإتخاذ اللازم حيال المخالفة.

وتم التنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء ،والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى، تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.