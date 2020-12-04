شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة رسميا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت صفحة رئاسة مجلس الوزراء اليوم عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة حيث نفت في البداية شائعة تأجيلها إلى اجل غير مسمي وأكدت ان عدد المستحقين لصرف المنحة وصل إلى 2 مليون و300 الف مواطن.
وقد اعلنت الحكومة بأن الاسبوع المقبل هو ميعاد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة، حيث انه وفقا لما قد تم للمنح السابقة انه في حالة استحقاقك سيصلك رسالة من رقم 2030 باستحقاقك وموعد الصرف وذلك من اقرب مكتب بريد تتبع له منطقتك.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,156
-
تعافي
103,082
-
وفيات
6,713
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.