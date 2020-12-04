الرئيس السيسى يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تفقد اليوم الجمعة، عدد من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة رمسيس ، وامتداده الي منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبرى أكتوبر، كما أطلع علي سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها علي نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من والى تلك المناطق.



الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى

وناقش الرئيس السيسى ، مع العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الانشائية مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور ، مشددا علي التطبيق الدقيق لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء حفاظا علي صحة كافة العاملين بالمواقع الانشائية.