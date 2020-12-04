شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. مصر من الدول الأكثر مرونة فى التعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى انفوجراف " نشر على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مؤشر مرونة التعامل مع كورونا"، حيث تصدرت مصر المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما على الصعيد العالمى فقد احتلت مصر المركز الـ 25 بمجموع نقاط 63,2.

ويقيس المؤشر الصادر عن "بلومبرج" فى نوفمبر 2020 مدى قدرة الدول على مواجهة جائحة كورونا وإمكانية العيش فى هذه الدول خلال الأزمة، من خلال 10 مؤشرات فرعية، وهى: معدل الإصابات فى الشهر الواحد، ومعدل الوفيات في الشهر الواحد، وإجمالى الوفيات لكل مليون نسمة، ومعدل الاختبارات الإيجابية، وكذلك اتفاقيات اللقاحات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد، وحرية تنقل المواطنين مقارنةً بما قبل الجائحة، وتوقعات نمو الاقتصاد 2020، وقدرة النظام المحلي للرعاية الصحية، ومؤشر التنمية البشرية.

وقد أوضح المؤشر أن مصر سجلت متوسط 7 حالات إصابة لكل 100 ألف مواطن، وسجلت متوسط 64 حالة وفاة لكل مليون مواطن، كما توقع المؤشر أن تكون مصر من الدول الخمس الأولى التي ستُحقِّق نموًا في 2020.