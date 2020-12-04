شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنشر جدول تطعيمات الأطفال من الولادة وحتى عمر 18 شهرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك" قائمة بحدول تطعيمات الأطفال منذ الولادة وحتى 18 شهرا.

وتضمنت قائمة التطعيمات عند الولادة : تطعيم ضد الالتهاب الكبدى الفيروسى خلال 24 ساعة الأولى من الميلاد حقنا بالعضل فى الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن، وتطعيم ضد شلل الأطفال " الجرعة الصفرية " نقطتين على اللسان، والتطيعم ضد الدرن حقنا داخل الجلد فى الطبقة الأولى أعلى الذارع الأيسر للطفل.

وجاءت تطعيمات الأطفال بالشهر الثانى من العمر ، تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الأولى نقطتين على اللسان ، وتطعيم خماسى ضد " الدفتيريا – السعال الديكى- التيتانوس- الالتهاب الكبدى الفيروسى- الانفلونزا البكتيرية" حقنا بالعضل فى الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

وتضمن جدول تطعيمات الشهر الرابع من العمر تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الثانية نقطتين على اللسان، تطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن" سولك" حقنا بالعضل فى الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر، وتطعيم خماسى ضد " الدفتيريا – السعال الديكى- التيتانوس- الالتهاب الكبدى الفيروسى- الانفلونزا البكتيرية" حقنا بالعضل فى الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

وشملت قائمة التطعيمات فى الشهر السادس من العمر تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الثالثة نقطتين على اللسان ، وتطعيم خماسى ضد " الدفتيريا – السعال الديكى- التيتانوس- الالتهاب الكبدى الفيروسى- الانفلونزا البكتيرية" حقنا بالعضل فى الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

وجاء بجدول تطعيمات الشهر التاسع من العمر، تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الرابعة نقطتين على اللسان، ويتم إعطاء1 كبسولة فيتامين أ.

وشملت قائمة التطعيمات فى الشهر الـ 12 ، تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الخامسة نقطتين على اللسان، وتطعيم ضد " الحصبة – النكاف- الحصبة الألماني " mmr جرعة أولى حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن.

وتضمنت قائمة تطعيمات 18 شهرا ، تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة المنشطة نقطتين على اللسان، تطعيم ثلاثى ضد" الدفتيريا – السعال الديكى- التيتانوس" جرعة منشطة حقنا فى العضل بالجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر، وتطعيم ضد " الحصبة – النكاف – الحصبة الألماني mmr الجرعة المنشطة حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن ، ويتم إطاء 2 كبسولة فيتامين أ.