ضبط 2000 قرص من عقار الكبتاجون المخدر بحوزة عاطل ومساعد صيدلي في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط، من ضبط 2000 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، مبلغ مالي بحوزة ( مساعد صيدلي، عاطل – مقيمان بدائرتي مركزي شرطة كفرالبطيخ وفارسكور ) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

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