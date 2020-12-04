سقوط شبكة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت بمنطقة قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكن رجال مباحث الآداب من القبض على سيدتين لممارستهن الدعارة والترويج لها عبر شبكة الإنترنت بقصر النيل.

أكدت معلومات ضباط مباحث الآداب وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمسمى إحدى الفتيات تحتوي على العديد من الصور الفتيات، تبدي من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سيدتين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبمواجهة إحداهن أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل واستغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.

وأضافت بأنها أنشات تلك الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة الثانية أيدت ما جاء بأقوال الأولى. وعثر بحوزتهما على "2" هاتفان محمول "يحتوي أحدهما على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المؤثم".

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.