المسطحات تصادر 37 طن مواد غذائية مغشوشة و22 سيارة مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وشن حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية .

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 6 طن منظفات ومطهرات - 26 طن مبيدات حشرية ومنتجات بلاستيكية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بنطاق مديرية أمن المنوفية، 37 طن مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بنطاق مديرية أمن المنوفية، 22 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وضبطت الحملات 11 وحدة نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية،40 قضية تلوث منافع الري والمجاري المائية بنطاق المنطقة المركزية ،52 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الوقائية بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.