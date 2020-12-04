المشرف على أروقة الأزهر يتفقد أروقة القرآن الكريم بأسيوط‎ ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية ‏بأروقة الأزهر، بزيارة مفاجئة إلى فصول أروقة القرآن الكريم بأسيوط، في معهدي فؤاد والشيخ ‏حسين رشدي، والذي يبلغ تعداد القاعات الدراسية فيهما 17، ويدرس بها ما يقرب ‏من 700 دارس ودارسة.‏

واطمأن المشرف العام على أروقة الأزهر، على سير الدراسة والانتظام والحضور ومتابعة ‏الأساتذة للدارسين في الحفظ والمراجع، مؤكدًا على ‏‎ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ‏والتباعد بين الدارسين وفقا للقرارات التي اتخذتها الدولة، حرصًا على سلامة الجميع.‏

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة الأماكن المرشحة لفروع الرواق ‏الأزهري بمحافظتي أسوان وقنا، وقامت اللجنة بتفقد عدد من المقرات المحتملة كفروع جديدة ‏للرواق الأزهري بمحافظة أسوان، وهي: معهد الشيخ محمد متولي الشعراوي الإعدادي الثانوي ‏للبنين، ومعهد أسوان النموذجي، كما عاينت عددًا من المقرات المحتملة كفروع جديدة للرواق ‏الأزهري بمحافظة قنا، وهي: معهد قنا النموذجي، ومعهد فتيات قنا، ومعهد بنين قنا، وقاعات ‏مركز التدريب.‏‎ ‎

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا باستحفاظ القرآن الكريم في الأروقة ‏الأزهرية، مبديًا موافقته على فتح أروقة القرآن في جميع محافظات مصر بضوابط علمية ‏وإدارية معينة، ‏وقد بلغ عدد أروقة القرآن الكريم التي فتحت حتى الآن سبعة عشر رواقًا في سبع ‏عشرة محافظة ‏يدرس بها أكثر من خمسة آلاف دارس حتى الآن، وتتابع اللجان بقية ‏المحافظات.

يأتي ذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمتابعة سير الأروقة في ‏الجامع الأزهر والمحافظات.