أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت يشهد حالة من الاستقرار على كافة الأنحاء.
وأضاف خبراء الأرصاد لمصراوي، أن طقس السبت معتدل على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وأضاف خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية _ بلطيم _ دمياط _ بورسعيد _ العريش _ رفح).
وأوضح الخبراء، أن هناك تكون الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.
ونصح الخبراء، المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار، وخلال فترات تواجد الشبورة المائية صباحا.
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