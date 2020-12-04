شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة جنايات الزقازيق يعتذر عن الإشراف على انتخابات مجلس النواب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة أبوحماد، باعتذار رسمي عن الإشراف على انتخابات جولة الإعادة بالدائرة والمقرر إجراؤها يومى 7 و8 من ديسمبر الجارى، كونه أحد أبناء الدائرة، ولرفع الحرج عنه حتى يطمئن الجميع على حسن سير وسلامة العملية الانتخابية، وأنه قد قبل الاعتذار من قبل لجنة الانتخابات.

وتشهد الدائرة السابعة منافسة شرسة بين ٤ مرشحين، والذين يخوضون جولة الإعادة للمنافسة على مقعدين فرديين، وهم كل من النائب «أحمد فؤاد أباظة» مرشح عن حزب مستقبل وطن، والنائب «ثروت سويلم» عن حزب مستقبل وطن، و«جلال صيام» مرشح مستقل، و«فرج سلامة» مستقل.

وتضم محافظة الشرقية ٨ دوائر انتخابية، يخوض جولة الإعادة فيها 42 مرشحا ما بين حزبي ومستقل، للمنافسة على ٢١ مقعدا فرديا، وكثف المرشحون خلال الأيام القليلة الماضية من اللقاءات والمؤتمرات لنيل ثقة الأهالي والعائلات الكبرى والشباب ذات الكتلة التصويتة الأعلى، فضلا عن الزيارات المستمرة للقري والمدن، والحرص على المشاركة في المناسبات لكسب ثقة المواطنين وحثهم على الخروج للإدلاء بأصواتهم ومؤازرتهم في جولة الإعادة.