شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول محطة رصد لقياس الأمطار بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالرغم من عدم تعرضها لأية أمطار حتى الأن، إلا أن قطاع المياه الجوفية بالوادى الجديد سارع لإقامة أول محطة لرصد لقياس الأمطار ، فضلا عن العديد من الإجراءات التى تتخذها المحافظة استعداد لهطول الأمطار.

وأكد المهندس منصور ابراهيم وكيل وزارة الرى، رئيس الإدارة العامة للمياه الجوفية بالوادي الجديد، أنه تم الإنتهاء من تركيب أول محطة رصد لقياس الأمطار، وأن هذه المحطة سوف تسهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار التي تسقط بالفعل على مدن محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى توفير البيانات التي سيتم تجميعها بواسطة هذه المحطة لدراسة حركة الأمطار وتوزيعها على جميع مدن المحافظة، ما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول لتلافي أضرارها المستقبلية، حيث تم تركيب محطة الرصد اعلى المبنى الإدارى للرى بالمحافظة .

وقال إن وزارة الرى بدأت فى تعميم تركيب أجهزة رصد الأمطار، والتى تعمل بالطاقة الشمسية بمباني الوحدات المحلية والمنشآت التابعة لها بعواصم المحافظات، لتطبيق نظام العمل من خلال أجهزة الرصد لمعدلات الأمطار المتوقعة خلال المواسم الشتوية، وذلك فى إطار الإجراءات الإستباقية والإحترازية فى حالة وجود سيول او امطار غزيرة خلال فترة الشتاء.