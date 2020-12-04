شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء ٧ حالات قسطرة قلبية علاجية وتشخيصية بمستشفي الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية ، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، جهودها المستمرة تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، وإستمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، بإجراء ٧ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٢٩٣ حالة، تشخيصية وعلاجية وتركيب الدعامات حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.