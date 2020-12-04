شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 5850 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MILLAC التى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 93 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 5850 طن رخام بالميناء و بلغ إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة ، فيما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين جميعها سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن حاويات ، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة. وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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