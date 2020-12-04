شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فاعليات مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت فاعليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة المقامة بالغردقة بمشاركة ٢٥ متسابقة من مختلف دول العالم لليوم الثامن على التوالي. وزارت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة منتجع سهل حشيش وأبدو اعجابهم الشديد بتصميم المنتجع المعمارى الفريد واطلالة كل غرف المنتجع على البحر مباشرة وكذلك على طول الشاطئ المذهل والأنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج وكذا بحمامات السباحة الخلابة ذات الآطلالة المباشرة على البحر الآحمروتأتى الزيارة الترفيهية ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر لتشجيع وتنشيط السياحة والقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة بكل معالمها.

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