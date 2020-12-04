شكرا لقرائتكم خبر عن من محطة مصر.. بدء حملة «السكة أمان» للتوعية بقضايا المرأة بين ركاب القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت هيئة سكك حديد مصر حملة «السكة أمان» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

تأتي الحملة ضمن الجهود الشاملة للمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، لتقديم خدمات سكك حديدية عالية الجودة وآمنة وموثوقة للنساء والرجال على حد سواء وللحد من أي مضايقات أو حالات تحرش.

أُطلقت الحملة من محطة رمسيس، وتغطي خطوط مختلفة حيث تنتشر فرق المتطوعين من المجلس القومي للمرأة والسكك الحديدية لنشر رسائل الحملة للتوعية بقضايا المرأة والتصدي لظاهرة التحرش، بهدف مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بين جمهور الركاب من مستخدمي السكك الحديدية.