شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية في المهارات الإكلينيكيه لممرضات عيادات تنظيم الأسرة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام فريق من قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة بتدريب ممرضات عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والمراكز الصحية بالسويس على المهارات الإكلينيكية وذلك بمركز التدريب. جاء ذلك في ظل التدريب المستمر علي رفع كفاءة فرق هيئة التمريض تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحه بالسويس. الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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