شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نقيب أطباء الجيزة السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بالجيزة، منذ قليل، وفاة الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة السابق، أستاذ جراحة القلب بالمعهد القومى للقلب، بعد صراع مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة عصر اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 من مسجد السيدة نفيسة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

وخصص الدكتور محمد نصر، جزء كبير من خبرته العملية لخدمة المرضى وإجراء عمليات جراحية مجانية لغير القادرين.

وكان الدكتور محمد نصر، أعلن قبل حوالى أسبوع من وفاته، وإعلان إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، خروجه من غرفة العناية المركزة إلى أخرى متوسطة العناية، مؤكدا أنها تجربة فى غاية الصعوبة، قائلا:"ربنا يكمل جميله على خير، تجربة فى منتهى الصعوبة"، إلا أنه بعد مرور ساعات تم إعلان دخوله مرة ثانية إلى غرفة العناية المركزة لتدهور حالته الصحية.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تسجيلها 217 شهيد من الأطباء على مستوى الجمهورية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.