شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: المديريات بدأت فى الارتقاء بأداء المعلمين لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه من الأمور الرائعة قيام المديريات بالفعل فى تحقيق مجتمع التعلم والتدريب على رأس العمل وتفعيل وحدات التدريب حتى يتحقق الإصلاح المتمركز على المدرسة وقد بدأت بالفعل المديريات فى الارتقاء بأداء المعلمين من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى فى المواد الأساسية.

واستشهد نائب وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بما قدمته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، موضحا أن وكيل الوزارة الدكتور محمد سعد ويوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وهالة كمال مدير عام التعليم العام وعزة عبدالعليم مدير إدارة التدريب بالمديرية عقدوا اجتماع لتفعيل دور التوجيه الفنى للتنمية المهنية للمعلمين فى مجال التخصص عن طريق تفعيل وحدات التدريب بالمدارس.

وحضر الاجتماع موجهون عموم المواد فى اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية ومديرى إدارات التعليم "الابتدائى والاعدادى الرسمى لغات بالمديرية، كما حضر موجهى أوائل المواد الأساسية من 8 إدارات تعليمية.