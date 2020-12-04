شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من المحافظة تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام محافظة شمال سيناء عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء، وذلك بناء عي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، أن اللجنة برئاسة حسين العطفي ، رئيس لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، وعضوية أحمد هارون ومتولي مصطفى من إدارة التخطيط بالديوان العام.

أضاف رئيس مدينة نخل، أن اللجنة قامت بتفقد ومتابعة المشروعات المنفذة ومن بينها أعمال إنارة مدخل مدينة نخل من اتجاه النفق واتجاه قرية التمرد ومفارق قرية النثيلة ، وكذلك داخل المدينة والقرية الرائدة بالحى الجديد، وتوصيل خط جهد متوسط لتجمع المساعيد التابع لقرية الكونتلا وإنارة التجمعات التابعة لقرية النقب والكونتلا.

كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء ورصف طرق بطول خمسة كيلو متر بمدينة نخل القديمة والقرية الرائدة بمدينة نخل.

بدوره أكد حسين العطفي ، رئيس لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، علي أن المحافظة خصصت مبلغ 30 مليون و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري.

أضاف العطفي، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 12 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 15 مليون جنيها للطرق، مبلغ 3 مليون و700 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 75 ألف جنيه جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.

أشار العطفي إلي أن مشروعات الخطة الاستثمارية تشمل إستكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة نخل ، بجانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقري.

مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل

مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل

مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل

مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل

مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل

مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل

مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل

مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل