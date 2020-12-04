شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ العرض والشرف في الإسلام.. في خطبة الجمعة بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الشيخ شعبان عبدالباقي شريعة الإسلام بأنها شريعة عدل ورحمة جاءت لتحقيق مصالح العباد في الحياة الدنيا والآخرة.

وأشار عبد«عبدالباقي» في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد الأبرار في الحى السادس ب ٦ أكتوبر، أن من بين مقاصد الشريعة حفظ العرض والشرف، موضحا أنها مسؤولية كبيرة أمام الله تعالى مصداقا لقوله تعالى «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون».. وقوله صلى الله عليه وسلم كل«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» .

وأوضح إمام المسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد على حفظ العرض وذلك في خطبة الوداع عندما قال «أيها الناس إن دمائكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا..ألا بلغت.. اللهم فاشهد».

وحث المسلمين على حفظ اللسان والصدق في الحديث وعدم تتبع عورات الناس، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه وإن كان في بيته كما حث على مداومة الصلاة والذكر.

وشدد على ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والأسواق وحمل المطهرات للوقاية من الأمراض لأنها حفظ النفس ومن مقاصد الشريعة.

وأكد أن الدنيا سوق كبير ربح منه من ربح وخسر منه من خسر.

ودعا الله أن يحفظ مصر واهلها وبرها وبحرها وان بجنبها الفتن والشقاق.