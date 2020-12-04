شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح مسجد بني موسى بقرية إبشنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مسجد بني موسى الشرقي بقرية إبشنا مركز بني سويف، بجانب افتتاح مسجد التوبة بقرية الشوبك باهناسيا، وذلك بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد (كامل)، ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

شهد الافتتاح حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والنائب محمد رجب، والنائب محمد سيد كامل عضوي مجلس النواب، واللواء وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذه المناسبة السعيدة وهي افتتاح بيتا من بيوت الله بعد تطويره وإحلاله وتجديده بالكامل من خلال تعاون الأوقاف والمجتمع المدني، في إطار خطة الوزارة الطموحة التي تحصد حاليا المحافظات ثمارها، مشيرا إلى أنه خلال 3 أشهر فقط تم افتتاح 18 مسجد بعد تطويرهم ورفع كفاءتهم بشكل كامل، منوها أن المساجد تحت إشراف كامل من الأوقاف وذلك يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن ديننا الإسلامي ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين شبابنا وجموع المواطنين، مضيفا إلى أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

وعقب الافتتاح أدى المحافظ ومرافقوه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وذلك وسط التزام بتطبيق الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات وإحضار المصلى الشخصي«سجادة الصلاة» والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي،مع استمرار الغلق لحمامات المسجد.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه اليوم شهد افتتاح مسجدين بعد احلالهما بالكامل، حيث تم افتتاح افتتاح مسجد التوبة بقرية الشوبك بمدينة اهناسيا على مساحد 330 متر، ومسجد بني موسى الشرقي بقرية ابشنا مركز بني سويف على مساحة 300 متر ، مؤكدا على أنه يتم المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا والتي وجهت بها الحكومة وتتابعها وتنفذها الوزارة بكافة المساجد، مشيرا إلى أن المصلين أصبح لديهم الوعي بهذه القضية بشكل مميز.

وفى خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ رمضان الغزالي مدير إدارة أوقاف المركز تحت عنوان: «مفهوم العِرض والشرف.، تناول المفهوم الأوسع لمعنى العرض والشرف، ليشمل المواطن والأسرة والمجتمع والدولة والأمة، حيث أمرنا الإسلام بالذود عن أعراض أوطاننا كما ندافع عن أعراضنا الشخصية، حيث قد أنزل ديننا الإسلامي منزلة من يدافع ويحامي عن عرضه منزلة الشهداء.