شكرا لقرائتكم خبر عن شديد البرودة في هذه المحافظات.. «الأرصاد» تكشف طقس السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية وارتفاع الموج على المتوسط من متر إلى متر ونصف، وعلى الأحمر 1،75 – 1 .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «23 – 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 10»، أسوان «25– 12» .

وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك استقرار في الأحوال الجوية لفترة لا تقل عن أسبوع، وأن الطقس اليوم الجمعة مستقر بعكس ما أشاعه البعض عن هناك اضطراباً بالأحوال الجوية نتيجة لحدوث نوة الإسكندرية 4 ديسمبر .