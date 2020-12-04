شكرا لقرائتكم خبر عن ملف متخم بالمخالفات.. انهيار عقارات الإسكندرية عرض مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل عقارات الإسكندرية الانهيار، حيث جرى استخراج 6 جثث من تحت الأنقاض بالأمس، ضحايا عقار بمنطقة محرم بك، ولم يكن انهيار العقار إلا تذكرة فقط أن الإسكندرية عاصمة الانهيارات العقارية على مستوى الجمهورية، مرة في لوران وأخرى في فلمنج وثالثة في الجمرك، وغيرها، وفى كل مرة يسقط مزيد من الضحايا .

نائب المحافظ الأسبق سعاد الخولى قالت إن بالإسكندرية 5000 عقار آيل للسقوط، بينما يقول اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في تصريح منذ ثلاثة أيام، إن المحافظة بها الكثير من العقارات المتهالكة بمناطق متفرقة بين محرم بك وكرموز والجمرك والعطارين واللبان، وهناك ما لا يقل عن 2400 عقار تجاوزت أعمارهم 75 سنة، وتم بنائهم متلاصقين وعندما يقع عقار ينهار الباقين بجواره وهناك منازل تحتاج إلى الإزالة والباقي يحتاج ترميم لآن معظمها تتأثر كثيرا بعوامل الطقس والأمطار.

النائب محمد الكوراني، أول النواب الذين حذروا من الكارثة قال لـ «المصرى اليوم» إن الكل تهاون في إيجاد حلول عاجلة لأزمة المباني والعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظة الإسكندرية، خاصة في مناطق اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز.

أكد الكوراني: «تقدمت في العام الماضى بطلب إحاطة بشأن وجود بعض المناطق بالمحافظة مثل اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز؛ بها منازل وعقارات آيلة للسقوط سواء تلك التي يوجد بها سكان أو خالية من المواطنين، وتساءلت عن خطة التنمية المحلية ممثلة في المحافظة في التعامل مع هذه الكارثة التي تهدد حياة المواطنين ووقف سيناريو تكرار انهيار العقارات المستمر في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ومنها الإسكندرية».

قال الكوراني: «هناك عدد من المناطق بالمحافظة صدر للعقارات الآيلة للسقوط فيها قرارات إزلة ولكن لم تنفذ مما يعني المزيد من الخطر على حياة المواطنين»، مؤكدًا وجود العديد من المناطق بالمحافظة أصبحت تشكل خطراً ليس على قاطنيها فقط ولكن على المارة أيضا.

طالب الكوراني، بتشكيل لجنة لمعاينة جميع المساكن الشعبية الواقعة في نطاق دائرة اللبان ومينا البصل والعطارين وكرموز وعمل تقرير فني بما تحتاجه من صيانة حيث إن أغلب هذه المساكن تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطرا على أرواح قاطنيها في أي وقت، وإدراج ما يصلح منها في خطة تطوير العشوائيات، للحفاظ على حياة المواطنين، مطالبا من الحكومة توفير وحدات سكنية بديلة بدلًا من وحداتهم الآيلة للسقوط.​

المهندس حسن خيرالله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة قال إن المبانى الآيلة للسقوط من أكبر كوارث المحافظة، بسبب عدم التزام السكان بقرارات الإخلاء لهدم العقار، وتفضليهم البقاء على مسؤوليتهم الشخصية، لعدم وجود أماكن مخصصة لنقلهم إليها ولعدم استطاعتهم توفير اماكن بديلة لهم فيوقعون على الاستمرار في منازلهم الآيلة للسقوط على مسؤوليتهم الشخصية.

أضاف المهندس خيرالله: «هذه العقارات تمثل خطرا على سكانها والجيران والمارة، وأناشد بتطبيق القانون على الكل حفاظا على أرواح الناس، وضرورة أن توفر المحافظة سكن آدمى لنقل المتضررين، وإخلاء العقار الآيل للسقوط بالقوة الجبرية دون الانتظار لموافقة القاطنين».