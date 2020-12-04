شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، أعمال إحلال وتجديد مسجد «الأمير سنان» بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط والذى أقيم بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة وزارة الأوقاف.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد وتناول خلالها «مفهوم العرض والشرف» حيث أكد أن الشريعة الإسلامية السمحة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم وقد أمرنا النبي صلي الله عليه وسلك بحفظ الأعراض، حيث قال في خطبة الوداع يوم عرفة «إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت اللهم فاشهد»، كما حرم الإسلام الغيبة والنميمة لصيانة وحماية العرض لأن الإنسان إذا اغتاب أخاه المسلم فقد انتهك عرضه فهذه المبادئ من أهم الوسائل في حماية المجتمع من مظاهر الفواحش.

وشدد وزير الأوقاف على أن حماية الأعراض هي مقصد من مقاصد الشريعة الغراء والرسالة الخاتمة وأن غاية أمرها مراعاة مصالح الخلق بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وشريعة الإسلام تضع كل هذه الضمانات التي تحفظ للإنسان عرضه وشرفه فجدير بنا أن نتمسك بالإسلام قولاً وعملاً عبادة وخُلقًا عقيدةً وشريعة .

في سياق متصل، تستضيف المنطقة الجنوبية بأسيوط لقاء مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والانتماء الوطني، كما يلتقي وزير الأوقاف قيادات الدعوة بالمحافظة بمكتب المحافظ غدا السبت.

يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لعدد (27) مسجدًا اليوم الجمعة، ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى الآن (535) مسجدًا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.